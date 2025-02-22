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04:20, 22 февраля 2025Мир

В Белом доме резко ответили на заявления о работоспособности Байдена

Белый дом назвал ложью заявления о работоспособности экс-президента США Байдена
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Заявления о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена были ложью. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время выступления на консервативной конференции.

«Когда вы говорите с этими журналистами об этом не под запись, это самое худшее, сообщать они об этом не станут, но не под запись в лицо скажут, что они знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня», — резко высказалась она, добавив, что «никакой работы не делалось» и «никто не знал, кто главный».

По словам Левитт, несмотря на это, журналисты продолжали распространять не соответствующую действительности информацию о Байдене. «Мы все знали правду, а они отвечали, глаза вам врут, верьте», — возмутилась она.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого в очередной раз оскорбил своего предшественника Джо Байдена. Он назвал его полным позором для страны.

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