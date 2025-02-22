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17:33, 22 февраля 2025Мир

В Берлине полиция применила слезоточивый газ против активистов

РИА Новости: Берлинская полиция применила слезоточивый газ против активистов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Берлинская полиция применила слезоточивый газ против ультралевых активистов во время демонстрации, проходящей накануне выборов в бундестаг. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед этим сотни ультраправых активистов собрались на марш против левых в центре Берлина. Обе демонстрации изначально проходили мирно, но затем ультралевые попытались препятствовать маршу ультраправых.

В результате начались столкновения с полицией, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ.

По предварительным данным, пострадали не менее трех активистов.

Ранее в Грузии полиция задержала шестерых участников протестов за попытку перекрыть дорогу на проспекте Руставели в Тбилиси.

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