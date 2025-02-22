В Берлине полиция применила слезоточивый газ против активистов

Берлинская полиция применила слезоточивый газ против ультралевых активистов во время демонстрации, проходящей накануне выборов в бундестаг. Об этом сообщает РИА Новости.
Перед этим сотни ультраправых активистов собрались на марш против левых в центре Берлина. Обе демонстрации изначально проходили мирно, но затем ультралевые попытались препятствовать маршу ультраправых.
В результате начались столкновения с полицией, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ.
По предварительным данным, пострадали не менее трех активистов.
Ранее в Грузии полиция задержала шестерых участников протестов за попытку перекрыть дорогу на проспекте Руставели в Тбилиси.