Журналист Боуз: Украинцы начали отказываться от американской еды

Украинцы начали отказываться от американской еды. «Жесткий» ответ украинцев на своей странице в социальной сети Х высмеял ирландский журналист Чей Боуз.

К своем посту он прикрепил видео из украинской закусочной. В ролике женщина зачеркивает название пиццы «Америка», переименовав блюдо в «Великобритания».

«В Киеве украинцы убирают "американскую" пиццу из меню и бойкотируют американскую еду. "Американская пицца" заменена на "Британскую". Это уровень благодарности за 300 миллиардов долларов помощи», — написал европейский журналист.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков обеспокоился резкой пропажей «лучшего друга» страны. «Куда делся самый лучший друг Украины с Британских островов? Рыжий такой», — спросил он, имея ввиду бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.