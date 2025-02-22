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13:16, 22 февраля 2025Мир

В Германии заявили о возможном «немецком Майдане» после выборов

Экс-депутат бундестага Гердт заявил о протестах после выборов в Германии
Мария Винар

Фото: Christian Mang / Reuters

Экс-депутат бундестага, председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт заявил о масштабных протестах и возможном «немецком Майдане» после выборов. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

По мнению Гердта, на выборах может победить блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем. При этом он отметил, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не сбавляет позиции по популярности у немецкого общества, но с ней никто не хочет объединяться. На ситуацию могут повлиять американцы, предполагает Гердт.

«Когда все поймут, что АдГ больше нельзя запретить, то проигравшие выведут на улицы левых активистов. Создать немецкий Майдан в таких условиях очень легко. Если сотни тысяч выйдут на улицу, то хватит всего лишь нескольких провокаций», — заявил собеседник издания и добавил, что немецкий народ уже проиграл.

Ранее венгерский политический эксперт Георг Шпётле назвал реальный способ канцлера ФРГ Олафа Шольца остаться у власти.

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