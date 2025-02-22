В ЛНР рассказали о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВСУ безуспешно контратакуют у Оскола на надежде вернуть позиции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно контратакуют у Оскольского водохранилища в Харькоской области в надежде вернуть потерянные позиции. Об этом рассказал ТАСС отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он уточнил, что основные бои идут в районе Сеньково и Богуславки. «И, естественно, наши войска пока не рвутся в бой и серьезно ведут маневренную оборону для того, чтобы противник не смог отбить те позиции, которые уже находятся под нами», — добавил военный эксперт.

Марочко также сообщил, что ВСУ регулярно атакуют Лозовую в Харьковской области.

Ранее отставной подполковник заявил, что украинские войска усилили группировку войск у поселка Двуречная в Харьковской области. По его словам, наращивание сил украинских войск замечено в районе Колодезного на севере от Двуречной. Эксперт подчеркнул, что в течение суток туда свозились личный состав, оружие и боеприпасы.

