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05:35, 22 февраля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВСУ безуспешно контратакуют у Оскола на надежде вернуть позиции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно контратакуют у Оскольского водохранилища в Харькоской области в надежде вернуть потерянные позиции. Об этом рассказал ТАСС отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он уточнил, что основные бои идут в районе Сеньково и Богуславки. «И, естественно, наши войска пока не рвутся в бой и серьезно ведут маневренную оборону для того, чтобы противник не смог отбить те позиции, которые уже находятся под нами», — добавил военный эксперт.

Марочко также сообщил, что ВСУ регулярно атакуют Лозовую в Харьковской области.

Ранее отставной подполковник заявил, что украинские войска усилили группировку войск у поселка Двуречная в Харьковской области. По его словам, наращивание сил украинских войск замечено в районе Колодезного на севере от Двуречной. Эксперт подчеркнул, что в течение суток туда свозились личный состав, оружие и боеприпасы.

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