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23:25, 22 февраля 2025Россия

В России рассказали об организаторах «бунта на американском корабле»

Пушков: европейские политики и Украина устраивают бунт на американском корабле
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Украина и некоторые европейские политики устраивают «бунт на американском корабле». Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, в число бунтующих входит британский премьер-министр Кир Стармер, который заверяет Киев в том, что страна неизбежно станет членом НАТО, хотя американская администрация «уже закрыла эту дверь».

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок угрожает Вашингтону «давлением со стороны Европы и большими проблемами», добавил Пушков. В то же время кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц пытается сорвать мирный план американского президента Дональда Трампа, обещая отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

«Тихо бунтует даже польский [премьер-министр Дональд] Туск, посылая из трюма сигналы, что он, мол, с Берлином и Лондоном. Бунтуют, не чувствуя твердой руки капитана, медлящего с подавлением бунта», — отметил сенатор.

Ранее Пушков высказался об идее Европы отправить на Украину миротворцев из стран НАТО. Он подчеркнул, что она непроходная, потому что с ней должна согласиться Россия.

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