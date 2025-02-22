В России рассказали об организаторах «бунта на американском корабле»

Пушков: европейские политики и Украина устраивают бунт на американском корабле

Украина и некоторые европейские политики устраивают «бунт на американском корабле». Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, в число бунтующих входит британский премьер-министр Кир Стармер, который заверяет Киев в том, что страна неизбежно станет членом НАТО, хотя американская администрация «уже закрыла эту дверь».

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок угрожает Вашингтону «давлением со стороны Европы и большими проблемами», добавил Пушков. В то же время кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц пытается сорвать мирный план американского президента Дональда Трампа, обещая отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

«Тихо бунтует даже польский [премьер-министр Дональд] Туск, посылая из трюма сигналы, что он, мол, с Берлином и Лондоном. Бунтуют, не чувствуя твердой руки капитана, медлящего с подавлением бунта», — отметил сенатор.

Ранее Пушков высказался об идее Европы отправить на Украину миротворцев из стран НАТО. Он подчеркнул, что она непроходная, потому что с ней должна согласиться Россия.