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02:15, 22 февраля 2025Экономика

В США заявили о подготовке Европы ответа на пошлины США

The Hill: Евросоюз готовит ответные меры на пошлины США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

У Евросоюза есть несколько рычагов давления на США в случае введения Вашингтоном новых торговых пошлин. Об этом написало издание The Hill.

В публикации отмечается, что в арсенале ЕС присутствует Регламент борьбы с принуждением, одобренный в конце 2023 года.

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«Этот закон позволяет реагировать на попытки третьей страны принудить Европу к отмене, изменению или принятию закона всем союзом, или его отдельными представителями», — заявили журналисты.

Авторы материала допускают, что целью ответных мер Евросоюза может также стать американский предприниматель и миллиардер Илон Маск и его компания Tesla.

Ранее Трамп обещал с 12 марта ввести 25-процентные пошлины на сталь и алюминий, а также «ответные пошлины», основанные на политике партнеров, которые рассматриваются как препятствия для торговли США. К таким он отнес налог на добавленную стоимость в ЕС. Также он предложил повысить пошлины на автомобили из Европы, если местные производители не уменьшат тарифы на американский импорт.

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