В ВСУ начали заражаться гепатитом С и ВИЧ после переливаний крови

В ВСУ сообщили о случаях заражений гепатитом С и ВИЧ после переливаний крови

Полевые переливания крови бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) без надлежащей проверки на совместимость и наличие инфекций — распространенная практика. Об этом пишет издание «Зеркало недели», которое также сообщило о случаях заражения гепатитом С и ВИЧ в ВСУ.

Один из украинских военных рассказал, что он заразился гепатитом С, вероятно, при отступлении его подразделения. По его словам, эвакуировать раненых не получалось, и им переливали кровь в полевых условиях.

«Если нужно было срочно перелить кровь, смотрели, у кого совпадает группа. У одного бойца брали кровь шприцами и сразу же вводили другому», — заявил военнослужащий ВСУ.

Издание подчеркивает, что такие действия незаконны, крайне опасны и могут привести к распространению ВИЧ, гепатитов и других инфекций. Как утверждает украинский боец, некоторые солдаты самовольно покидают части для получения медицинской помощи. Это особенно актуально для ВИЧ-инфицированных и наркозависимых на заместительной терапии, которым нужно регулярно получать медикаменты.

Ранее военнопленный ВСУ Роберт Погорелов рассказал, что на Украине мобилизуют ВИЧ-инфицированных мужчин. Также Киев отправляет на передовую граждан с подтвержденными психиатрическими заболеваниями.