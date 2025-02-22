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21:07, 22 февраля 2025Мир

Во Франции назвали унижением визит Макрона в США

Политик Филиппо: Визит Макрона в США закончится унижением
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США закончится унижением. Об этом в интервью РИА Новости заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Сейчас наблюдается динамика мира, и только в Европе остается немного безумных, которые хотят войны любой ценой. Это будут пятнадцать минут унижения, как [президент США Дональд] Трамп умеет это делать. Обычно, когда Трамп встречается с Макроном, это всегда заканчивается унижением», — сказал он.

Филиппо подчеркнул, что Парижу следует восстановить свою свободу и независимость от Европейского союза (ЕС) и принять участие в переговорах России и США. Однако Брюссель, по его словам, пытается навязать Франции «провоенную позицию и ненависть к России».

Ранее зампредсед Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Макрона Микроном и раскритиковал его за противоречивые заявления относительно конфликта на Украине. «Нельзя говорить, как какой-то Микрон: "Отправим французов воевать против русских", — потом: "Нет, ни за что не отправим", — а чуть позже: "Нет, ну может, и отправим, но в составе миротворцев"», — сказал он.

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