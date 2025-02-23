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17:43, 23 февраля 2025Экономика

Пенсионерка из Санкт-Петербурга лишилась жилья и миллионов рублей из-за мошенников

Пенсионерка из Санкт-Петербурга лишилась жилья и 5,5 млн рублей из-за мошенников
Александра Качан (Редактор)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге пенсионерка лишилась квартиры и сбережений после разговоров с мошенниками. Об этом стало известно изданию 78.ru.

С россиянкой неоднократно связывались неизвестные, представлявшиеся сотрудниками «Ростелекома», ФСБ и других организаций. Они заявили, что ее имущество находится под угрозой, и убедили продать квартиру на Индустриальном проспекте. Женщина передала полученные с продажи средства и имеющиеся сбережения курьеру при личной встрече в парке. Общая сумма составила 5,28 миллиона рублей.

Позже россиянка встретила еще одного курьера и отдала ему 292 тысячи рублей и почти две тысячи долларов. Только спустя несколько недель пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Против аферистов возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Казани чуть не лишилась квартиры из-за мошенников. Она продала жилье, однако позже суд признал сделку недействительной из-за морального давления, которое было оказано на собственницу при подписании договора.

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