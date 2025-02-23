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22:56, 23 февраля 2025Мир

Премьер Италии перестала упоминать Зеленского после критики его Трампом

Премьер Италии Мелони перестала упоминать Зеленского, раскритикованного Трампом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Премьер Италии Джорджа Мелони перестала упоминать украинского лидера Владимира Зеленского в своих публичных выступлениях после того, как президент США Дональд Трамп подверг его критике. В то же время она продолжает говорить об Украине в смягченных формулировках, передает Bloomberg.

Мелони и ее окружение остались шокированы масштабами атак новой администрации США на устоявшиеся принципы внешней политики. Премьер впервые возобновила разговор об Украине только спустя два дня после того, как Трамп обозвал Зеленского «диктатором без выборов». Но имя Зеленского в этой речи не фигурировало: политик ограничилась призывом к прекращению огня в зоне конфликта.

Также стало известно, что офис премьера Италии пытался отменить согласие Мелони на участие в видеоконференции лидеров стран — участниц «Большой семерки» (G7) под предлогом встреч с представителями ОАЭ. Но затем ее расписание вновь обновили, оставив онлайн-встречу в повестке.

Выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC), итальянский премьер также не стала говорить о Зеленском. «Наши противники надеются, что президент Трамп отстранится от нас, но, зная его как сильного и эффективного лидера, я держу пари, что те, кто надеется на разногласия, окажутся неправы», — объявила она.

Ранее стало известно, что Джорджа Мелони осталась недовольна прошедшими в Париже консультациями по Украине. Она также заявила, что США стремятся решить украинский конфликт, а европейские государства должны им в этом помочь.

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