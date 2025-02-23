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07:00, 23 февраля 2025Ценности

Прохор Шаляпин осадил жену Петросяна после скандального высказывания

Прохор Шаляпин осудил высмеявшую обладательниц поддельных сумок Birkin Брухунову
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Певец и шоумен Прохор Шаляпин осадил жену народного артиста РСФСР и юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову после ее скандального высказывания о москвичках с поддельными сумками Hermès Birkin. Он поделился своей реакцией в интервью на YouTube-канале Ирины Лилло.

Ранее Брухунова рассказала, что увидела в одном из столичных кафе трех девушек «с безумно откровенной палью» и задалась вопросом, зачем покупать подделки Birkin. «Ну понятно, что сумка за два миллиона рублей не каждому под силу. Но когда ты стоишь с джинсами какими-то там, вообще, без комментариев… И вот эта у тебя откровенная паль. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка», — отметила она. После негативной реакции на это высказывание супруга юмориста заявила, что «провела глобальнейшую зачистку» в своих соцсетях.

«Она высказалась, ну просто не от большого ума, опыта еще нет. (...) Хочется сказать этой жене юмориста, что есть замечательная фраза: "Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь, со своими сумками оригинальными, не позабудь, не вечны князи — вечна грязь"», — ответил на слова Брухуновой Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин высказался о российском шоу-бизнесе, призвав сжечь артистов на костре. Шаляпин выступил в защиту блогера Анастасии Ивлеевой, организатора скандальной «голой вечеринки».

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