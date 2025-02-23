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16:26, 23 февраля 2025Бывший СССР

Российский военный на электромотоцикле вытащил раненого сослуживца из-под носа ВСУ

Российский боец на электромотоцикле вытащил раненого сослуживца из-под носа ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российский военный на электромотоцикле спас раненого сослуживца в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает RT.

Уточняется, что данный случай произошел в мае 2024 года. Чтобы вытащить раненого товарища, боец должен был проехать мимо укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате российскому солдату удалось тихо пробраться к дому, где находился его сослуживец. После этого он на электромотоцикле эвакуировал бойца из-под носа украинских подразделений. Спасательную операцию снял на видео беспилотник, который вел наблюдение за происходящим.

Ранее стало известно, что российские военные перехватили дрон ВСУ. Тем самым они спасли жизни бойцов армии России.

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