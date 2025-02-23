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22:05, 23 февраля 2025Мир

Самолет American Airlines посадили в Риме из-за поступившей угрозы взрыва

ABC: Самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Ardan Fuessmann / Global Look Press

Пассажирский самолет American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Нью-Дели, посадили в Риме из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

«Рейс American Airlines из Нью-Йорка в воскресенье был перенаправлен в Рим из-за "возможной проблемы безопасности"», — проинформировали журналисты.

Высокопоставленный чиновник, осведомленный о ситуации, сообщил телеканалу, что по электронной почте поступила угроза взрыва, но она была сочтена необоснованной. Индийские власти при этом настояли на том, чтобы воздушное судно было осмотрено на предмет взрывоопасных веществ.

Ранее сообщалось, что самолет протаранил несколько жилых домов в американской Филадельфии. Как отмечалось, легкомоторное воздушное судно упало на парковку магазина, протаранило несколько автомобилей и врезалось в жилые дома.

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