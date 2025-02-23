Трамп рассказал о тратах США на 200-летних вампиров

Трамп: Миллионы долларов уходят на выплаты людям в возрасте 200 и более лет

Президент США Дональд Трамп рассказал о тратах правительства на «вампиров» и фейковых долгожителей, чей возраст превышает 200 лет. Об этом он сообщил на проходящей в Вашингтоне конференции консерваторов (CPAC).

«У нас в реестрах числятся 3,5 миллиона человек в возрасте от 140 до 149 лет, 1,3 миллиона — старше 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет — это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», — сказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что его администрация работает над выявлением фейковых долгожителей, чтобы прекратить «разбазаривание» денег. «Эта схема существовала годами, но мы с ней покончим», — пообещал президент.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что в США живет много «вампиров», которые получают социальные пособия. «Возможно, "Сумерки" реальны», — добавил он.