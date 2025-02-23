В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого водителя БТР

В Часовом Яре десантники 98-й дивизии ВДВ эвакуировали водителя БТР «Ракушка»

В городе Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР), за который идут бои, группа бойцов 98-й дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с риском для жизни эвакуировала механика-водителя поврежденного бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка». Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах, снятых нашлемной камерой российского бойца, видно пять единиц техники, которые направлялись на штурм позиций в Часовом Яре. Спустя время десантники заметили медленно двигающийся неуправляемый БТР. Вскоре с машины падает военнослужащий, а «Ракушка» останавливается у дерева. После доклада о произошедшем группа десантников осматривает БТР и уносит раненого механика-водителя в безопасное место.

Пока водителю оказывали первую помощь, бойцы отбивали атаки украинских FPV-дронов, которые пытались уничтожить БТР. Несколько аппаратов сбили огнем автоматов. Тем временем группа эвакуации успешно увозит раненого. После отражения атаки десантники отогнали БТР. В ходе осмотра выяснилось, что «Ракушка» получила повреждения днища после наезда на мину, сброшенную украинским дроном на тыловую дорогу.

Отмечается, что в тот день десантникам удалось продвинуться и занять позиции в городе. Командование представило группу бойцов ВДВ к наградам.

В конце января стало известно, что российские военные начали зачистку микрорайона Северный в Часовом Яре.