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20:04, 23 февраля 2025Мир

В ЕС анонсировали экстренный саммит по Украине

Reuters: Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 6 марта
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alessandro della Valle / Pool / Reuters

Экстренный саммит Европейского союза (ЕС) по Украине пройдет 6 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

«В ближайшие минуты мы объявим, что председатель Евросовета Антониу Кошта созовет специальный Европейский совет, который состоится 6 марта в Брюсселе», — анонсировали агентству.

Темой экстренной встречи станет не только Украина, но и вопросы европейской обороны, отмечено в сообщении. На саммит прибудут главы государств и правительств стран Евросоюза. Другие детали мероприятия на данный момент неизвестны.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа раскрыл итоги саммита ЕС по отправке войск на Украину. Он состоялся 19 февраля вскоре после переговоров России и США в Саудовской Аравии.

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