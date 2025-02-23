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07:56, 23 февраля 2025Россия

В России сообщили о пресечении попыток ВСУ перебросить резервы в Суджу

ВС России пресекают попытки ВСУ перебросить резервы в Суджу
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России продолжают пресекать попытки украинских войск перебрасывать резервы в город Суджа в Курской области, пишет «Военное обозрение». В статье отмечается, что подразделения армии РФ продвигаются южнее Свердликово в сторону населенных пунктов Новенькое и Басовка.

Тем временем издание со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы указывает, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории приграничного региона ухудшается. После освобождения села Свердликово российские войска атакуют в направлении села Лебедевка и трассы Р-200.

Одновременно с этим ВС РФ при помощи артиллерии и FPV-дронов предотвращают попытки украинских военных перебрасывать резервы для усиления своей группировки, пишет «Военное обозрение».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ударили по 19 бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в Курской области. Военнослужащим также удалось отразить три контратаки украинских войск.

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