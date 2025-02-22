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15:09, 22 февраля 2025Россия

Раскрыты новые подробности боев в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по 19 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска ударили по 19 бригадам и трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Бои проходили в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Казачья Локня, Локня, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Олешня, Рубанщина и Суджа.

Российским военнослужащим также удалось отразить три контратаки украинских войск.

За минувшие сутки ВСУ потеряли три танка, шесть БМП, четыре БТР, артиллерийское орудие, три миномета, две станции РЭБ, три пункта управления беспилотниками и склад с боеприпасами. С момента вторжения в Курскую область противник лишился до 62 650 бойцов.

В этот же день стало известно, что десантники из российской группировки войск «Север» отбили контратаку Вооруженных сил Украины в освобожденном селе Свердликово в Суджанском районе Курской области.

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