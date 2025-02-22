Российские десантники отбили контратаку ВСУ в освобожденном селе Свердликово

Десантники из российской группировки войск «Север» отбили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в освобожденном селе Свердликово в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира парашютно-десантного батальона с позывным Горм.

«Утром противник на нескольких бронемашинах попытался контратаковать ранее занятые позиции дивизии в Свердликово», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, противник был уничтожен совместными усилиями артиллерии, штурмовых подразделений и операторов БПЛА.

17 февраля в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» отбили у ВСУ и освободили село Свердликово. На Украине потерю контроля над селом Свердликово признали только 21 февраля.