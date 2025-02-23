Зеленский ответил Трампу на обвинения в диктатуре

Зеленский заявил, что не обиделся на Дональда Трампа, назвавшего его диктатором

Президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции накануне третьей годовщины начала специальной военной операции отреагировал на то, что американский коллега Дональд Трамп назвал его «диктатором». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Украинский лидер отметил, что обижался бы на Трампа, если бы действительно был диктатором, а так для него это просто слова. Зеленский уточнил, что является законно избранным президентом, который получил на выборах 73 процента голосов. Кроме того, он пообещал, что после окончания военного положения будет избран новый глава государства.

Помимо этого, он добавил, что ему важно, что думают о нем граждане его страны.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала Владимира Зеленского уйти в отставку после его пресс-конференции.