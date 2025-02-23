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22:47, 23 февраля 2025Мир

Зеленский ответил Трампу на обвинения в диктатуре

Зеленский заявил, что не обиделся на Дональда Трампа, назвавшего его диктатором
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции накануне третьей годовщины начала специальной военной операции отреагировал на то, что американский коллега Дональд Трамп назвал его «диктатором». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Украинский лидер отметил, что обижался бы на Трампа, если бы действительно был диктатором, а так для него это просто слова. Зеленский уточнил, что является законно избранным президентом, который получил на выборах 73 процента голосов. Кроме того, он пообещал, что после окончания военного положения будет избран новый глава государства.

Помимо этого, он добавил, что ему важно, что думают о нем граждане его страны.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала Владимира Зеленского уйти в отставку после его пресс-конференции.

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