В США назвали Зеленского маленьким диктатором и призвали уйти в отставку

Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором и призвала его уйти в отставку

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку после его пресс-конференции. Об этом она написала в социальной сети X.

«Зеленский заявил, что уйдет в отставку ради мира и членства в НАТО. Маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы. Мы больше не платим за их войну», — заявила она.

23 февраля в ходе пресс-конференции украинский лидер заявил, что не намерен находиться у власти десятилетиями. Президентские выборы на Украине состоятся только после отмены военного положения, уточнил он.

Ранее конгрессвумен назвала президента Украины вымогателем и призвала завершить военный конфликт. По ее словам, Зеленский «вымогает деньги у всех, отменяя выборы и уничтожая свободу слова на Украине» и он уже «уничтожил целое поколение украинских мужчин».