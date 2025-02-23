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22:21, 23 февраля 2025Мир

В США назвали Зеленского маленьким диктатором и призвали уйти в отставку

Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором и призвала его уйти в отставку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку после его пресс-конференции. Об этом она написала в социальной сети X.

«Зеленский заявил, что уйдет в отставку ради мира и членства в НАТО. Маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы. Мы больше не платим за их войну», — заявила она.

23 февраля в ходе пресс-конференции украинский лидер заявил, что не намерен находиться у власти десятилетиями. Президентские выборы на Украине состоятся только после отмены военного положения, уточнил он.

Ранее конгрессвумен назвала президента Украины вымогателем и призвала завершить военный конфликт. По ее словам, Зеленский «вымогает деньги у всех, отменяя выборы и уничтожая свободу слова на Украине» и он уже «уничтожил целое поколение украинских мужчин».

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