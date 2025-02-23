Женщину из Белоруссии задержали в российском городе за оскорбления Лукашенко

Женщину из Белоруссии задержали в Санкт-Петербурге за оскорбления Лукашенко

Полиция Санкт-Петербурга задержала женщину из Белоруссии, которую на родине разыскивают за оскорбления президента Александра Лукашенко. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

62-летнюю уроженку Гомельской области остановили на Финляндском вокзале для проверки документов 22 февраля. Выяснилось, что в Белоруссии женщина с середины месяца находится в розыске за негативные высказывания о главе государства.

По данным источника, сейчас она находится в отделении полиции города. Российские правоохранители сообщили о ее задержании инициаторам розыска.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали наемника ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) из Таджикистана. Он занимался вербовкой людей для участия в боевых действиях в Сирии.