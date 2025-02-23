Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:02, 23 февраля 2025Силовые структуры

Женщину из Белоруссии задержали в российском городе за оскорбления Лукашенко

Женщину из Белоруссии задержали в Санкт-Петербурге за оскорбления Лукашенко
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Полиция Санкт-Петербурга задержала женщину из Белоруссии, которую на родине разыскивают за оскорбления президента Александра Лукашенко. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

62-летнюю уроженку Гомельской области остановили на Финляндском вокзале для проверки документов 22 февраля. Выяснилось, что в Белоруссии женщина с середины месяца находится в розыске за негативные высказывания о главе государства.

По данным источника, сейчас она находится в отделении полиции города. Российские правоохранители сообщили о ее задержании инициаторам розыска.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали наемника ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) из Таджикистана. Он занимался вербовкой людей для участия в боевых действиях в Сирии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России высказались о последствиях подготовки Британией самого большого пакета санкций

      Песков назвал Путина уникальным президентом

      Кремль назвал общение Путина и Трампа диалогом двух выдающихся президентов

      В российском городе арестовали издевавшихся над несовершеннолетней девушкой мужчин

      В Кремле рассказали об отсутствии альтернатив для ООН

      В МИД опровергли данные о дате новых переговоров с США

      В Кремле оценили перспективу мирных переговоров по Украине

      Женщину из Белоруссии задержали в российском городе за оскорбления Лукашенко

      Комментатору разбили лицо шайбой во время матча НХЛ

      Премьер Грузии высказался о попытках открыть второй фронт против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше