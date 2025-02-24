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14:13, 24 февраля 2025Мир

АдГ победила во всех землях бывшей ГДР

Избирком: АдГ лидирует на выборах во всех землях бывшей ГДР
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Andreas Gora / Globallookpress.com

Альтернатива для Германии (АдГ) лидирует на федеральных выборах в бундестаг во всех землях бывшей Германской Демократической Республики (ГДР). Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии ФРГ.

В частности, в Бранденбурге АдГ получила 32,5 процента голосов, в Мекленбурге — Передней Померании 35 процентов, в Саксонии 37,3 процента, а в Саксонии-Анхальте 37,1 процента. Кроме того, в Тюрингии, где позиции правопопулистской партии особенно сильны, избиратели отдали 38,6 процента голосов.

Таким образом, АдГ увеличила свои позиции в процентном соотношении во всех землях бывшего социалистического государства в сравнении с федеральными выборами 2021 года. При этом практически во всех из перечисленных регионах слегка выросла поддержка победившей на общенациональном уровне партии Христианско-демократической союз (ХДС), которая будет формировать правящую коалицию. Получившая третье место в пяти землях Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) везде потеряла голоса.

В воскресенье, 23 февраля, в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. Итоги выборов подтвердили прогнозы: победу одержала бывшая партия Ангелы Меркель — консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, который вскоре станет новым канцлером ФРГ. При этом правящая СДПГ потерпела поражение, ее показатели оказались на выборах худшими с 1887 года.

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