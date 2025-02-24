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18:51, 24 февраля 2025Ценности

Белла Хадид прошлась по улице в ультракоротких шортах

Американская супермодель Белла Хадид прошлась по улице в ультракоротких шортах
Екатерина Ештокина

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид прошлась по улице в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

28-летняя манекенщица вышла в свет в ультракоротких шортах, надетых поверх капроновых колготок, и облегающем лонгсливе с надписью. При этом звезда продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру. В качестве обуви она выбрала коричневые казаки с изображением бабочки. Завершили образ укладка на распущенных волосах и мейкап в нейтральных оттенках.

В январе Белла Хадид снялась в крошечном бикини среди снега и берез. Манекенщица предстала в красном крошечном купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками.

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