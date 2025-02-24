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04:01, 24 февраля 2025Ценности

Бейонсе опубликовала видео в платье с экстремальным разрезом

Американская певица Бейонсе опубликовала видео в платье с экстремальным разрезом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @beyonce

Американская певица Бейонсе опубликовала видео в откровенном наряде. Кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя исполнительница разместила ролик, в котором предстала в белом платье из атласной ткани с экстремальным разрезом. При этом звезда продемонстрировала стройную ногу и область декольте.

Стилисты распустили и уложили ей волосы, а также нанесли мейкап в нейтральных тонах.

Ранее Бейонсе оконфузилась на сцене премии «Грэмми» из-за откровенного декольте. Знаменитость появилась на церемонии в золотистом облегающем платье люксового бренда Schiaparelli, оформленном белым орнаментом и вырезом под грудью.

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