Бейонсе опубликовала видео в платье с экстремальным разрезом

Американская певица Бейонсе опубликовала видео в платье с экстремальным разрезом

Американская певица Бейонсе опубликовала видео в откровенном наряде. Кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя исполнительница разместила ролик, в котором предстала в белом платье из атласной ткани с экстремальным разрезом. При этом звезда продемонстрировала стройную ногу и область декольте.

Стилисты распустили и уложили ей волосы, а также нанесли мейкап в нейтральных тонах.

Ранее Бейонсе оконфузилась на сцене премии «Грэмми» из-за откровенного декольте. Знаменитость появилась на церемонии в золотистом облегающем платье люксового бренда Schiaparelli, оформленном белым орнаментом и вырезом под грудью.