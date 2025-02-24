Бывшего замминистра российского региона оставили под стражей по делу о мошенничестве

Суд оставил под арестом экс-замминистра предпринимательства Воронежской области

Воронежский областной суд признал законным арест бывшего замминистра предпринимательства Воронежской области Александра Кукина, обвиняемого в хищении денежных средств в рамках реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник останется под стражей до 30 марта по решению Центрального суда Воронежа. Тем самым была отклонена апелляционная жалоба защиты подсудимого на постановление инстанции.

По данным следствия, Кукин причастен к мошенничеству, в результате которого были похищены 10 миллионов рублей, выделенные министерством на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. Местный предприниматель получил бюджетные средства, однако работы не выполнил. Кукин, действуя в его интересах, скрыл хищение.

О его задержании сотрудниками ФСБ стало известно в начале февраля. Кукин покинул должность замминистра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области в августе 2024 года, он заявлял, что намерен заняться новыми проектами.