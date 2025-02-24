Дайверы нашли нетронутые окаменелости древних животных в воронке под водой

В США в реке нашли окаменелости животных возрастом 500 тысяч лет

В штате Флорида, США, дайверы нашли кости животных, застрявших в воронке под водой 500 тысяч лет назад. Об этом пишет Live Science.

Роберт Синибальди и Джозеф Бранин обнаружили около 500 окаменелостей в реке Стейнхэтчи во время обычного погружения. Сначала они заметили на дне лошадиные зубы, копыто и череп тапира. После дайверы раскопали там останки гигантских броненосцев, древних лошадей и ленивцев.

Предполагается, что раньше на месте реки была земля, в которой однажды образовалась яма. Она и стала смертельной ловушкой для сотен животных. Со временем осадочные породы погребли их кости, которые затем вымыла вода. По этой причине эти окаменелости и остались практически нетронутыми.

По словам сотрудников Музея естественной истории Флориды, находки Синибальди и Бранина будут использоваться для изучения эволюционных процессов. Кроме того, ученым кажется, что найденный дайверами череп тапира принадлежит еще не известному науке виду этого животного.

Ранее сообщалось, что палеонтолог-любитель из Дании обнаружил бесценную окаменелость возрастом 66 миллионов лет. После очистки и анализа было установлено, что это рвота древней рыбы, в которой содержатся останки по меньшей мере двух видов морских лилий.

