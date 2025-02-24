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12:31, 24 февраля 2025Забота о себе

Диетолог поделилась простым правилом питания для ускорения похудения

Диетолог Уорд: Похудеть без диет поможет употребление 90 граммов белка в день
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: S O C I A L . C U T / Unsplash

Австралийский диетолог Лиэнн Уорд поделилась простым правилом питания, позволяющим сбалансировать гормональный фон, улучшить здоровье кишечника и ускорить похудение. Ее рекомендацию приводит издание Daily Mail.

Свой способ Уорд назвала «30-30-30» и, по ее словам, он поможет похудеть без изнурительных диет. Суть этого метода заключается в употреблении 30 граммов белка три-четыре раза в день, 30 граммов клетчатки в день и 30 видов различных растительных продуктов за неделю. «Если вы боретесь с безумной тягой к еде, не можете сбросить вес или у вас не все гормоны в порядке, послушайте меня. Этот метод работает и в период перименопаузы, помогает обмену веществ, сжиганию жира, здоровью кишечника», — заявила она.

По словам Уорд, 90 граммов белка в день позволяют питать мышцы, ускоряют обмен веществ и обеспечивают чувство сытости и удовлетворения. При этом женщины часто не едят достаточно белка регулярно в течение дня, уточнила она.

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В то же время 30 граммов клетчатки, продолжила Уорд, должны ежедневно поступать из максимально не обработанных продуктов — бобовых, фасоли, овса, семечек, орехов, цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов. Наконец, 30 различных растительных продуктов в неделю поддерживают микробиоту кишечника. «Когда вы сосредотачиваетесь на разнообразии, вы естественным образом делаете более здоровый выбор, помогающей вашему здоровью и гормональному фону», — заключила диетолог.

Ранее диетолог Марта Теран посоветовала гипертоникам включить в рацион шесть доступных продуктов. Среди прочего для снижения давления врач призвала регулярно есть листовую зелень, бананы и ягоды.

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