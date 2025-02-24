Диетолог поделилась простым правилом питания для ускорения похудения

Диетолог Уорд: Похудеть без диет поможет употребление 90 граммов белка в день

Австралийский диетолог Лиэнн Уорд поделилась простым правилом питания, позволяющим сбалансировать гормональный фон, улучшить здоровье кишечника и ускорить похудение. Ее рекомендацию приводит издание Daily Mail.

Свой способ Уорд назвала «30-30-30» и, по ее словам, он поможет похудеть без изнурительных диет. Суть этого метода заключается в употреблении 30 граммов белка три-четыре раза в день, 30 граммов клетчатки в день и 30 видов различных растительных продуктов за неделю. «Если вы боретесь с безумной тягой к еде, не можете сбросить вес или у вас не все гормоны в порядке, послушайте меня. Этот метод работает и в период перименопаузы, помогает обмену веществ, сжиганию жира, здоровью кишечника», — заявила она.

По словам Уорд, 90 граммов белка в день позволяют питать мышцы, ускоряют обмен веществ и обеспечивают чувство сытости и удовлетворения. При этом женщины часто не едят достаточно белка регулярно в течение дня, уточнила она.

В то же время 30 граммов клетчатки, продолжила Уорд, должны ежедневно поступать из максимально не обработанных продуктов — бобовых, фасоли, овса, семечек, орехов, цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов. Наконец, 30 различных растительных продуктов в неделю поддерживают микробиоту кишечника. «Когда вы сосредотачиваетесь на разнообразии, вы естественным образом делаете более здоровый выбор, помогающей вашему здоровью и гормональному фону», — заключила диетолог.

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