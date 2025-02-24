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13:41, 24 февраля 2025Экономика

Новый китайский Jetour сломался у россиянина на второй день эксплуатации

Россиянин расстроился из-за недолговечного дисплея в Jetour T2 Disco TT
Кирилл Луцюк

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Экран главного дисплея в Jetour T2 Disco TT перестал работать как следует уже на второй день эксплуатации. Об этом на портале Drive2 рассказал владелец этого автомобиля.

По его словам, это произошло при запуске двигателя после «зимней спячки» в минус 10 градусов. На экране появились две вертикальные полосы толщиной в пиксель. Надежда на то, что проблема исчезнет после того, как прогреется салон, не оправдались. Не помогла и перезагрузка.

Позже выяснилось, что причина случившегося — заводской брак. Теперь автовладельцу предстоит ждать, когда из Китая прибудет заказанный для него новый экран. Возможно, что на это уйдет несколько месяцев. «Тенденция с ожиданием запчастей и опасностью, что экран погаснет и ездить уже будет невозможно, меня настораживает. А что же будет, если, не дай Бог, стуканет мотор?» — написал встревоженный автовладелец.

Ранее уже сообщалось о непрочных деталях китайского внедорожника Jetour. Так, в начале февраля была опубликована история о попытке вытащить такой автомобиль из сугроба. Однако при буксировке «китайца» разорвало на части.

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