Доктор Мясников назвал причину хронического кашля номер один

Врач Мясников назвал рефлюксную болезнь частой причиной хронического кашля

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» частую причину хронического кашля. Выпуск с объяснением доктора доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что при рефлюксной болезни — состоянии, при котором содержимое желудка забрасывается в пищевод, — у человека может возникать изжога. Кроме того, так можно получить химический ожог миндалин и, как следствие, развитие неинфекционного тонзиллита.

Также, по словам Мясникова, в пищеводе есть кашлевые рецепторы. «Рефлюксная болезнь — это причина номер один хронического кашля», — заключил доктор.

Ранее Мясников рассказал об эффективном способе борьбы с болью в горле. Чтобы избавиться от подобных неприятных симптомов, он посоветовал полоскать горло раствором лизиновой соли кетопрофена.