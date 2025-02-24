Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:05, 24 февраля 2025Ценности

Джастина Бибера подняли на смех в сети из-за наряда на открытии магазина жены

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: affinitypicture / BACKGRID / Legion-media.com

Канадского певца Джастина Бибера подняли на смех в сети из-за наряда. Материал приводит Daily Mail.

30-летний исполнитель посетил в Западном Голливуде открытие поп-ап-магазина (временная торговая точка — прим. «Ленты.ру») своей жены — американской модели Хейли Бибер. Он появился перед камерами в спадающих голубых джинсах с чрезмерно длинными и широкими штанинами, огромных черных ботинках, кожаной куртке и облегающем голову белом головном уборе.

Фото: DUTCH / BACKGRID / Legion-media.com

Читатели оценили внешний вид артиста в комментариях. «Попай (Моряк Попай — герой американских комиксов и мультфильмов, прим. "Ленты.ру") первый так оделся», «Звонил Микки-Маус и требовал вернуть ему свою обувь!», «Где он берет все эти клоунские костюмы?», «Его шапка похожа на презерватив», «Полиция моды разыскивает преступников!» — заявили юзеры.

Ранее фото с оголившимся на улице Бибером описали в сети фразой «явная депрессия».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сможем ли мы сделать это сами? Нет». Зеленский пригрозил создать аналог НАТО при одном условии

      Рада не смогла вернуть легитимность Зеленскому

      Шойгу оказался в Индонезии

      Трамп высмеял противников еженедельных отчетов мемом с Губкой Бобом

      Северная Корея пригрозила США ядерным ответом

      Россиянка сыграла свадьбу с любимым в суде

      Джастин Бибер ответил на обвинения в употреблении наркотиков

      Зеленского уличили во лжи о попавшем в украинскую тюрьму американском журналисте

      В российском регионе мужчина избил ногами пенсионерку

      Крепкий рубль оказался угрозой для кризисной отрасли в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше