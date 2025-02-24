Российский военный с позывным БХ заявил, что боец ВСУ попросил перенести штурм

Во время боя российских подразделений с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), один из украинских бойцов попросил перенести штурм. Об этом заявил один из бывших командиров частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным БХ, его слова приводит Daily Storm.

По рассказу военнослужащего, бой, о котором идет речь, проходил в районе населенного пункта Озаряновка. Украинские позиции были хорошо укреплены и надежно защищались, поэтому вагнеровцы пытались «расшатать» и «раздергать» оборону. В это время боец БХ отдавал команды через рацию, и настройки аппарата связи позволяли украинским военным слышать часть переговоров — в этот момент противник попросил россиян перенести штурм.

«Командир в радиостанцию начинает орать: "БХ (...) Давай даванем здесь, и они побегут". Это было очень громко сказано. И противник кричит: "Пацаны, ну его (...), давайте завтра"», — рассказал боец БХ о шуточной просьбе бойца ВСУ.

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