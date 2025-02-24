Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:19, 24 февраля 2025Россия

Экс-командир «Вагнера» рассказал о просьбе бойца ВСУ во время боя

Российский военный с позывным БХ заявил, что боец ВСУ попросил перенести штурм
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Во время боя российских подразделений с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), один из украинских бойцов попросил перенести штурм. Об этом заявил один из бывших командиров частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным БХ, его слова приводит Daily Storm.

По рассказу военнослужащего, бой, о котором идет речь, проходил в районе населенного пункта Озаряновка. Украинские позиции были хорошо укреплены и надежно защищались, поэтому вагнеровцы пытались «расшатать» и «раздергать» оборону. В это время боец БХ отдавал команды через рацию, и настройки аппарата связи позволяли украинским военным слышать часть переговоров — в этот момент противник попросил россиян перенести штурм.

«Командир в радиостанцию начинает орать: "БХ (...) Давай даванем здесь, и они побегут". Это было очень громко сказано. И противник кричит: "Пацаны, ну его (...), давайте завтра"», — рассказал боец БХ о шуточной просьбе бойца ВСУ.

Ранее воевавший в Чечне вагнеровец Чук вспомнил разговоры с оказавшимся бывшим врагом соседом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назначил командиров, которые возглавят 18 новых корпусов ВСУ. Кто они и чем известны?

      Зеленскому предрекли «самую трудную битву»

      SpaceX объяснила падение Falcon 9 на Европу

      Журова высмеяла противостояние WADA и США

      Россиянам назвали самый полезный хлеб

      Каллас определилась с отправкой войск на Украину

      На российского школьника напали из-за прически и снимали избиение на телефон

      В ЕС поддержали отказ Зеленского от выборов

      В Раде призвали Зеленского отказаться от участия в президентских выборах

      В России назвали регион с наибольшей закредитованностью населения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше