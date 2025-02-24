Фетисов сделал прогноз на посещение Трампом решающего матча для рекорда Овечкина

Фетисов верит, что Трамп посетит матч, в котором Овечкин побьет рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов сделал прогноз на то, что президент США Дональд Трамп посетит матч, в котором российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фетисов заявил, что верит в то, что Трамп посетит этот матч. «Будет интересно на это посмотреть. Об этом говорят сейчас все. Думаю, президент не упустит такой момент», — посчитал он.

23 февраля «Вашингтон» встречался с «Эдмонтон Ойлерс» и одержал победу со счетом 7:3. Овечкин оформил хет-трик.

Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. Россиянин сократил отставание от рекорда Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до 12.