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09:44, 24 февраля 2025Ценности

Флоренс Пью пришла на модный показ в прозрачном платье

Мария Винар
Флоренс Пью

Флоренс Пью. Фото: Jed Cullen / Dave Benett / Getty Images

Британская актриса Флоренс Пью появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

29-летняя звезда «Дюны» и «Черной вдовы» посетила показ люксового бренда Harris Reed, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. Так, знаменитость предстала перед камерами в платье, состоящем из корсетного заостренного верха и прозрачной юбки. При этом на изделии присутствовали золотистые вставки, которые подчеркивали фигуру Пью.

Кроме того, на размещенных кадрах видно, что стилисты сделали артистке макияж с акцентом на глаза. Они приклеили к ее натуральным ресницам искусственные, а также подвели веки черным карандашом. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в высокую прическу и предложили актрисе примерить ювелирные украшения.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Флоренс Пью оголила грудь в фотосессии для британской версии глянцевого журнала Vogue.

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