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13:50, 24 февраля 2025Из жизни

Из ресторана известного шеф-повара украли 500 статуэток кошек

Из ресторана британского шеф-повара Рамзи за неделю украли 500 статуэток кошек
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Британский шеф-повар и ведущий пожаловался, что из его нового ресторана за неделю украли около 500 статуэток кошек. Об этом пишет The Guardian.

Известный ресторатор и повар, 58-летний Гордон Рамзи, недавно открыл новый ресторан азиатской кухни в Лондоне — Lucky Cat 22 Bishopsgate. Дизайнеры использовали в интерьере сотни кошачьих фигурок «манэки-нэко», популярных в японской культуре. «Манэки-нэко» — это узнаваемые статуэтки в виде белых кошек с красными ошейниками и поднятой рядом с головой лапкой, которая качается. Некоторые люди верят, что статуэтки манэки-нэко приносят удачу

Рамзи сообщил о многочисленных кражах в программе «Шоу Джонатана Росса». «У нас воруют кошек. На прошлой неделе украли 477 экземпляров — каждый стоил 4,50 фунта стерлингов (примерно 500 рублей)», — сказал он. Эта сумма означает, что шеф-повар потерял в общей сложности 2146,5 фунта стерлингов (примерно 240 тысяч рублей) за неделю. Полиция Лондонского сити заявила, что не получала никаких сообщений о краже из ресторана.

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Ранее сообщалось, что в Британии воры угнали фургон с 2,5 тысячи пирогов. Шеф-повар, у которого украли пироги, был раздосадован исходом дела: пироги оказались испорчены.

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