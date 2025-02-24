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15:08, 24 февраля 2025Экономика

Известный российский фотограф высказался о москвичах

Фотограф Мокров: Слово «москвич» сейчас является статусом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Известный российский фотограф Роман Мокров заявил, что у него потерялось ощущение того, кто является москвичом. Свое мнение по этому вопросу он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

«Мне кажется, сейчас [москвич] — это что-то эфемерное, в чем растворилась ясность с присоединением до Калужской области (территории Новой Москвы). Я даже не знаю, что это — "москвич". Статус — как учащийся и рабочий», — считает Мокров. Он также отметил, что сейчас российская столица отличается единым, унифицированным дизайном и в ней все даже «слишком хорошо сделано».

Ранее телеведущая Алиса Полунина, вернувшаяся в Россию из США, призналась, что считает Москву лучшим городом на планете.

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