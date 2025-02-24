Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:24, 24 февраля 2025Мир

Каллас определилась с отправкой войск на Украину

Каллас: ЕС пока не рассматривает предметно отправку войск на Украину
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) пока не рассматривает предметно возможность отправки своих войск на Украину и обсуждает гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены. Об этом заявила верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает агентство Reuters.

«Сначала должен быть мир (...) но мы не можем сейчас создавать какие-либо миротворческие миссии, обсуждение идет о том, какие гарантии безопасности мы можем предоставить Украине, вот это обсуждается», — рассказала глава ведомства.

Ранее журнал Politico сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон, который в скором времени прибудет в Вашингтон на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, хочет предложить ему развертывание войск Европы на Украине в качестве условия начала переговоров с Россией. Дополнительно уточняется, что французский хочет сделать этот вопрос условием начала полноценных диалога о прекращении огня.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назначил командиров, которые возглавят 18 новых корпусов ВСУ. Кто они и чем известны?

      Проглоченный китом юноша рассказал о пережитых ощущениях

      ФСИН опровергла информацию о найденном у Михаила Ефремова смартфоне

      Стало известно о странности на памятнике командира «Вагнера»

      Доставщиков на электровелосипедах стали массово штрафовать в Москве

      В Раде пожаловались на нехватку общения с администрацией Трампа

      ЕС выделит новый пакет военной помощи Украине в годовщину конфликта

      Командовавший на СВО 2500 заключенными вагнеровец рассказал об отношении к ним Пригожина

      Зеленскому предрекли «самую трудную битву»

      SpaceX объяснила падение Falcon 9 на Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше