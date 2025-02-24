Каллас определилась с отправкой войск на Украину

Каллас: ЕС пока не рассматривает предметно отправку войск на Украину

Европейский союз (ЕС) пока не рассматривает предметно возможность отправки своих войск на Украину и обсуждает гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены. Об этом заявила верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает агентство Reuters.

«Сначала должен быть мир (...) но мы не можем сейчас создавать какие-либо миротворческие миссии, обсуждение идет о том, какие гарантии безопасности мы можем предоставить Украине, вот это обсуждается», — рассказала глава ведомства.

Ранее журнал Politico сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон, который в скором времени прибудет в Вашингтон на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, хочет предложить ему развертывание войск Европы на Украине в качестве условия начала переговоров с Россией. Дополнительно уточняется, что французский хочет сделать этот вопрос условием начала полноценных диалога о прекращении огня.