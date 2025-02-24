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08:51, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

Китайская компания потребовала от холостых сотрудников вступить в брак

SCMP: Компания в Китае пригрозила увольнением сотрудникам, не вступившим в брак
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайская компания Shuntian Chemical Group потребовала от своих холостых и разведенных сотрудников в возрасте 28-58 лет вступить в брак под угрозой увольнения. Им назначили крайний срок — до сентября 2025 года, передает газета South China Morning Post (SCMP).

Руководство компании решило, что холостые работники, которые так и не вступят в брак до конца марта, должны будут написать открытое письмо, в котором подвергнут себя критике. Затем они обязаны жениться до конца июня, если этого не произойдет, организация проанализирует их работу. В конце сентября оставшиеся холостыми сотрудники будут уволены.

Shuntian Chemical Group является одним из крупнейших предприятий города Линьи, в его работе задействованы 1,2 тысячи человек.

Газета уточняет, что бюро кадровых ресурсов потребовало у компании отказаться от такой политики, поскольку она нарушает трудовое законодательство. Но руководство предприятия настаивает, что действует в интересах страны.

Ранее сообщалось, что в 2024 году число браков в Китае достигло минимума за полвека. Кроме того, число разводов за прошедший год выросло на 1,1 процента.

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