Число браков в Китае достигло минимума за полвека

SCMP: Число браков в Китае в 2024 году упало до рекордного минимума за 45 лет

В 2024 году число зарегистрированных браков в Китае упало до рекордного минимума за 45 лет. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой Министерство гражданских дел КНР.

Согласно статистике, количество браков снизилось до 6,1 миллиона, что стало наиболее низким показателем с 1980-го, когда поженились 7,2 миллиона пар. По сравнению с 2023 годом снижение составило 20,5 процента. Кроме того, число разводов за прошедший год выросло на 1,1 процента (2,82 миллиона).

По мнению независимого демографа Хэ Яфу, уровень рождаемости в этом году продолжит падать, потому что почти все дети рождаются у пар, состоящих в браке. Однако в 2024 году был зафиксирован небольшой прирост рождаемости впервые за семь лет. Число младенцев достигло 9,54 миллиона по сравнению с 9,02 миллиона в 2023 году. Некоторые эксперты связывают данный факт с тем, что 2024 год считается по китайскому календарю благоприятным годом Дракона и некоторые пары отложили зачатие на него в надежде родить «детеныша дракона».

Ранее Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, узаконившей однополые браки. Теперь в законе брак определяется как партнерство двух лиц.