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00:09, 24 февраля 2025Мир

Мерц обвинил администрацию Трампа в безразличном отношении к судьбе Европы

Мерц: Администрации Трампа безразлична судьба Европы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц пожаловался, что администрации президента США Дональда Трампа безразлична судьба Европы. В связи с этим Евросоюзу необходимо сконцентрироваться на усилении своих позиций, сказал политик в эфире телеканалов ZDF и ARD.

«Для меня будет абсолютным приоритетом как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от США», — отметил Мерц.

После ряда заявлений Трампа стало ясно, что американскому правительству судьба Европы по большей части безразлична, посетовал немецкий политик. Также лидер ХДС заявил, что нет ясности, какую позицию администрация Трампа займет в ближайшие недели и месяцы по отношению к конфликту на Украине.

Ранее Фридрих Мерц сообщил, что намерен сформировать новое правительство к 20 апреля. В свою очередь, нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение своей Социал-демократической партии Германии и назвал полученный результат горьким. По данным экзит-полов, СДПГ заняла третье место, набрав толко 16 процентов голосов. Это будет худший результат в истории партии с 1887 года.

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