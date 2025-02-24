Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:19, 24 февраля 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде на неделю

Гидрометцентр: Столица до конца зимы останется под влиянием антициклона
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

До конца календарной зимы столичный регион останется под влиянием антициклона. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Ожидается высокое атмосферное давление. Суточный ход температуры будет значительным, предсказали синоптики. Обойдется без осадков. В понедельник, 24 февраля, максимальная температура в Москве от минус 3 до минус 1 градуса Цельсия. В Подмосковье — минус 6-1 градус Цельсия. Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду. Местами гололедица.

Во вторник, 25 февраля, ночью в Москве минус 17-15 градусов, в центре города минус 13-11 градусов, по области минус 20-15 градусов. Днем в Москве — минус 3-1 градус, по области минус 6-1 градус, ветер слабый, местами гололедица.

В среду, 26 февраля, ночью в Москве минус 14-12 градусов, в центре города — минус 11-9 градусов, по области минус 16-11 градусов. Днем в Москве от минус двух до нуля, по области от минус пяти до нуля. Ветер переменных направлений 2-7 метра в секунду. Местами гололедица.

Материалы по теме:
«Земля станет похожа на Венеру» Ученые предупреждают, что нашу планету ждут климатические катастрофы. Почему им не верят?
«Земля станет похожа на Венеру»Ученые предупреждают, что нашу планету ждут климатические катастрофы. Почему им не верят?
26 ноября 2024
Россияне рискуют лишиться зимы и страдать от постоянных засух. Какие неприятные сюрпризы готовит изменение климата?
Россияне рискуют лишиться зимы и страдать от постоянных засух.Какие неприятные сюрпризы готовит изменение климата?
7 февраля 2025

В четверг, 27 февраля, ночью в Москве минус 13-11 градусов, в центре города минус 10-8 градусов, по области минус 15-10 градусов. Днем в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух. Ветер западный 2-7 метра в секунду. Местами гололедица.

В пятницу, 28 февраля, ночью минус 12-7 градусов, днем от минус 3 до плюс 2 градусов, ветер слабый. В субботу, 1 марта, облачно, небольшие осадки, ночью минус 8-3 градусов, днем от минус трех до плюс двух, слабый ветер.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей, что февраль для столицы станет самым холодным месяцем зимы 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сможем ли мы сделать это сами? Нет». Зеленский пригрозил создать аналог НАТО при одном условии

      Рада не смогла вернуть легитимность Зеленскому

      Шойгу оказался в Индонезии

      Трамп высмеял противников еженедельных отчетов мемом с Губкой Бобом

      Северная Корея пригрозила США ядерным ответом

      Россиянка сыграла свадьбу с любимым в суде

      Джастин Бибер ответил на обвинения в употреблении наркотиков

      Зеленского уличили во лжи о попавшем в украинскую тюрьму американском журналисте

      В российском регионе мужчина избил ногами пенсионерку

      Крепкий рубль оказался угрозой для кризисной отрасли в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше