Москвичам рассказали о погоде на неделю

Гидрометцентр: Столица до конца зимы останется под влиянием антициклона

До конца календарной зимы столичный регион останется под влиянием антициклона. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Ожидается высокое атмосферное давление. Суточный ход температуры будет значительным, предсказали синоптики. Обойдется без осадков. В понедельник, 24 февраля, максимальная температура в Москве от минус 3 до минус 1 градуса Цельсия. В Подмосковье — минус 6-1 градус Цельсия. Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду. Местами гололедица.

Во вторник, 25 февраля, ночью в Москве минус 17-15 градусов, в центре города минус 13-11 градусов, по области минус 20-15 градусов. Днем в Москве — минус 3-1 градус, по области минус 6-1 градус, ветер слабый, местами гололедица.

В среду, 26 февраля, ночью в Москве минус 14-12 градусов, в центре города — минус 11-9 градусов, по области минус 16-11 градусов. Днем в Москве от минус двух до нуля, по области от минус пяти до нуля. Ветер переменных направлений 2-7 метра в секунду. Местами гололедица.

В четверг, 27 февраля, ночью в Москве минус 13-11 градусов, в центре города минус 10-8 градусов, по области минус 15-10 градусов. Днем в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух. Ветер западный 2-7 метра в секунду. Местами гололедица.

В пятницу, 28 февраля, ночью минус 12-7 градусов, днем от минус 3 до плюс 2 градусов, ветер слабый. В субботу, 1 марта, облачно, небольшие осадки, ночью минус 8-3 градусов, днем от минус трех до плюс двух, слабый ветер.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей, что февраль для столицы станет самым холодным месяцем зимы 2025 года.