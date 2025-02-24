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10:46, 24 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о самом холодном месяце

Синоптик Леус: В Москве февраль станет самым холодным месяцем зимы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Для Москвы февраль станет самым холодным месяцем зимы 2025 года. Об этом москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Анализируя ход синоптических процессов до конца месяца, можно с большой долей уверенности говорить о том, что февраль в столице станет самым холодным месяцем нынешней зимы», — написал синоптик. Он добавил, что месяц также войдет в тройку самых сухих февралей XXI века.

По словам Леуса, утром 24 февраля на базовой метеостанции ВДНХ была зафиксировала самая низкая температура с начала году — минус 13,7 градуса. До этого минимальный показатель наблюдался 17 февраля и был на градус выше.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали аномальные морозы в двух российских округах. Резкое понижение температуры воздуха на этой неделе произойдет в Уральском и Сибирском ФО.

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