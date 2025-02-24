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18:29, 24 февраля 2025Из жизни

Мужчина восстановил сожженный кислотой глаз при помощи плаценты

В Великобритании пациенту вернули зрение при помощи плаценты
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мужчина из Великобритании, которому плеснули кислотой в лицо, восстановил зрение благодаря плаценте. Об этом пишет Metro.

5 апреля 2023 года 43-летний Пол Ласки помогал полиции задержать преступника, который ранее ограбил его 16-летнего сына. В момент ареста злоумышленники плеснули в лицо Ласки аккумуляторной кислотой. В результате левый глаз британца буквально «расплавился». Его сразу госпитализировали. Из-за тяжелых химических ожогов роговица Ласки истлела, сожженным левым глазом он видел только тени. Однако врачи нашли способ вернуть зрение пациенту.

В течение года после травмы ему дважды пересадили роговицу из донорских глаз, а также провели новаторское лечение с использованием донорской плаценты. Врачи извлекли амниотическую мембрану и сделали из нее трансплантат для глаза. Липкая и почти прозрачная субстанция плотно прилегает к глазу, помогает залечить поверхностные повреждения и закрыть нервные окончания.

Мужчина прошел процедуру пересадки мембраны трижды. Впервые ее провели через неделю после нападения, что остановило ухудшение зрения и стабилизировало состояние глаза. Воодушевленные успехом, врачи планируют продолжить лечение Ласки стволовыми клетками, чтобы улучшить зрение на его левом глазу.

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