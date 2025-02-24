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13:33, 24 февраля 2025Мир

На Западе раскрыли мирные предложения США Украине

Globe and Mail: США предлагают признание контроля Россией над новыми регионами
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

США предлагают признание контроля Россией над новыми регионами, а также предоставление Вашингтону украинских ресурсов на «миллиарды долларов», как основные положения мирного урегулирования. Об этом пишет канадская газета Globe and Mail со ссылкой на источники.

«Предложение Вашингтона предоставит Москве контроль над землями и уступит миллиарды долларов украинских природных ресурсов Соединенным Штатам», — приводит издание слова источника.

Дополнительно уточняется, что эта идея была раскритикована премьер-министром Канады Джастином Трюдо, о чем он сообщил президенту США Дональду Трампу. Однако тот не согласился с возражениями главы канадского правительства, но и не опроверг их.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на этой неделе состоятся новые контакты Москвы и Вашингтона по вопросу нормализации работы диппредставительств обеих стран. Он указал, что целью переговоров станет снятие искусственных ограничений, возведенных предыдущей администрацией бывшего президента США Джо Байдена.

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