На Западе заявили о нежелании США включать гарантии безопасности в соглашение с Киевом

CNN: США отказываются включать гарантии безопасности в соглашение с Украиной

США отказываются включать гарантии безопасности в соглашение о полезных ископаемых с Украиной. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, в Вашингтоне противятся включению этого пункта в предстоящий документ. В Киеве же надеются обсудить это на возможной встрече президентов Украины и США.

Анонимный источник в Киеве отмечает, что с их стороны все готово. Кроме того, там заявляется об удалении всех проблемных пунктов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский накричал на главу Минфина США Скотта Бессента во время обсуждения сделки о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном. «Доносящиеся оттуда [из офиса Зеленского] хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», — пишут британские СМИ.

