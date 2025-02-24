На Западе заявили об угрозе власти Зеленского по одной причине

FT: Несогласие Зеленского с Трампом несет угрозу стабильности власти на Украине

Публичное несогласие президента Украины Владимира Зеленского с действиями и высказываниями американского лидера Дональда Трампа в контексте украинского кризиса несет угрозу стабильности киевской власти. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает издание, украинская власть во главе с Зеленским «вступает в самую опасную фазу» конфликта на фоне попыток Трампа добиться завершения боевых действий.

Уточняется, что «самым большим страхом» украинского лидера является «война без поддержки США», и он может стать реальностью при определенных обстоятельствах.

Ранее стало известно, что Зеленский накричал на министра финансов США Скотта Бессент во время обсуждения сделки по металлам. Отмечается, доносящиеся из офиса президента Украины «хриплые крики нельзя было ни с чем спутать».