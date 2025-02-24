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12:57, 24 февраля 2025Экономика

Известный российский рэпер задумал построить дом и оформить его на жену

Певец Natan заявил, что в ближайшие годы построит дом и оформит его на жену
Полина Кислицына (Редактор)
Певец Натан

Певец Натан. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Известный российский рэпер Natan (настоящее имя — Алишер Азизович Мирзохонов) задумал построить дом и оформить его на жену. Планами он поделился в своем Telegram-канале.

Исполнитель прокомментировал отрывок из своего интервью, где он ответил на вопрос о том, что оставит жене в случае развода, «из материального ничего особо не имея». «В моих планах в ближайшие годы построить дом, на себя я его оформлять точно не собираюсь. Если разведусь, вопрос денег вообще не будет обсуждаться с женой, потому что мне будет хватать четверти своего заработка, чтоб двигаться и развиваться. Все остальное я отдаю и буду продолжать отдавать жене и детям», — заверил поклонников Natan.

Он также отметил, что вырос в простой небогатой семье и никогда не кичился деньгами, однако уточнил, что арендует «немаленькую хату». В заключение рэпер признался, что не ожидает понимания и публикации этой «нормальной темы» от Telegram-каналов и других медиа, существующих за счет сплетен, поскольку многие люди, по его словам, очень сильно заражены злом и обидой.

Ранее в феврале Natan, которого уличили в изменах с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), сообщил, что лечится от депрессии, которая возникла у него из-за чувства вины перед женой.

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