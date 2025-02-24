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15:17, 24 февраля 2025Ценности

Названа модная замена белой футболке на весну

Vogue назвал майку-алкоголичку модной заменой белой футболке на весну
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Daniel Zuchnik / Getty Images

Редакторы французской версии Vogue назвали модную замену белой футболке на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, в грядущем теплом сезоне более актуальными станут различные варианты майки-алкоголички. Например, с цветной каймой, широким П-образным вырезом или в более спортивном стиле. Отмечается, что подобные предметы гардероба продемонстрировали в своих коллекциях многие известные бренды, включая Ralph Lauren, Dior, Gucci и Acne Studios.

При этом сочетать данные изделия предлагается как с повседневными так и вечерними нарядами. В том числе с джинсами, прозрачными и мини-юбками и широкими брюками.

Ранее в феврале сообщалось, что один популярный у мужчин вид обуви станет трендом у женщин весной 2025 года.

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