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14:10, 24 февраля 2025Экономика

Названа страна Европы с самой высокой инфляцией

Евростат: Венгрия продемонстрировала самую высокую инфляцию в еврозоне
Кирилл Луцюк

Фото: Marton Monus / Reuters

В январе самая высокая годовая инфляция в еврозоне была зафиксирована в Венгрии, где она достигла 5,7 процента. Об этом сообщил Евростат.

В еврозоне этот показатель достиг 2,5 процента после 2,4 процента в декабре 2024 года. В Европейском союзе речь идет о 2,8 процента против декабрьских 2,7 процента.

Самыми низкими показателями смогли похвастаться Дания (1,4 процента), а также Ирландия, Италия и Финляндия (1,7 процента во всех трех). Наиболее высокие значения продемонстрировали Венгрия (5,7 процента), Румыния (5,3 процента) и Хорватия (5 процентов). Если сравнивать с декабрем прошлого года, то годовая инфляция снизилась в восьми государствах-членах, осталась стабильной в четырех и выросла в пятнадцати.

В конце 2024 года глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что регулятор продолжит снижать ставки, поскольку высокая инфляция уходит в прошлое, а ее целевой показатель в два процента выглядит все более достижимым.

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